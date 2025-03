Porte aperte in Nefrologia per viste gratuite all'ospedale di Siracusa

L’Asp di Siracusa aderisce come di consueto all’iniziativa “Porte aperte in Nefrologia”, in occasione della Giornata mondiale del Rene del 13 marzo 2025, promossa dalla Fondazione italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia.

L’equipe del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale Umberto I di Siracusa diretto da Massimo Matalone nella giornata del 13 marzo, dalle ore 8,30 alle ore 13.30, sarà a disposizione dei cittadini che vorranno eseguire gratuitamente una visita clinica con esame delle urine ed ecografia dell’apparato urinario e renderà disponibile materiale informativo con suggerimenti e regole da seguire per la prevenzione delle malattie renali. Le persone positive allo screening saranno invitate a successivi controlli nefrologici.

“La malattia renale è un nemico silenzioso – spiega il direttore del reparto Massimo Matalone –, in Italia 10 persone su 100 soffrono di rene e 1 di queste va incontro a dialisi o trapianto dii rene. Su 10 pazienti con ipertensione arteriosa 7 soffrono di reni, 3 su 10 pazienti con diabete, 2 su 10 pazienti cardiopatici, 4 su 10 pazienti obesi e molti di questi non sanno di avere una malattia renale. La prevenzione può rallentare ed in qualche caso bloccare la malattia renale, grazie anche a terapie innovative”.