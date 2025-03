Munizioni e armi, anche da guerra nascoste in garage: un arresto a Catania

Tre carabine da guerra clandestine e una pistola a salve modificata per renderla offensiva e altamente letale sono state sequestrare dai carabinieri insieme a 7 proiettili calibro 7,65 in un garage del quartiere San Cristoforo nella disponibilità di un 54enne, che è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e da guerra e per alterazione di armi, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

I militari, che seguivano da giorni l'uomo, lo hanno bloccato e, fattisi consegnare le chiavi, hanno perquisito la rimessa, trovando le armi e le munizioni in un borsone nascosto su un soppalco.

L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto disponendo per l'uomo la misura cautelare in carcere.

Le armi e le munizioni saranno inviate al Ris dei carabinieri di Messina per indagini di laboratorio.