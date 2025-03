Si è dimessa la vice sindaca di Rosolini per motivi lavorativi

Con un misto di emozione e gratitudine, desidero comunicarvi la mia decisione di dimettermi dalle cariche di Vicesindaco e Assessore. Questi ultimi due anni sono stati un viaggio straordinario, ricco di emozioni, sfide e soddisfazioni. Ho sempre dato il 100% delle mie energie, lavorando sodo con l'umiltà che mi ha sempre contraddistinto. Durante questo periodo, ho avuto l'onore di servire la nostra comunità, di lavorare fianco a fianco con persone straordinarie e di contribuire al benessere di Rosolini. Comincia così la lettera che Paola Micieli ha inviato al sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola ed al segretario generale. Tuttavia, per motivi strettamente personali e lavorativi, mi trovo costretta a fare un passo indietro. In questi mesi che verranno, mi specializzerò a livello professionale come docente di sostegno di scuola superiore, avrò delle scadenze imminenti che richiederanno molto del mio tempo e delle mie energie, rendendo difficile svolgere il mio mandato amministrativo con la dedizione e l'impegno che merita. Per rispetto verso i cittadini di Rosolini e chi lavora per la nostra comunità, ritengo, quindi, giusto fare un passo indietro. Nonostante ciò, continuerò comunque il mio mandato da Consigliere Comunale, sempre al servizio della comunità e con la stessa passione di sempre. È stato un onore rappresentare e lavorare per la nostra amata città. Il mio ringraziamento più sentito va al Sindaco Giovanni Spadola, una persona magnifica, dal cuore grande e con un amore immenso per Rosolini e i suoi cittadini. In lui ho trovato sostegno, piena libertà e fiducia per le mie rubriche. Il suo impegno e la sua dedizione verso Rosolini sono stati una fonte di ispirazione costante. Ringrazio tutti i miei colleghi assessori, persone straordinarie con cui ho avuto il piacere di collaborare. Il vostro supporto e la vostra competenza sono stati fondamentali per il nostro successo. Un ringraziamento speciale va al Dirigente Agostino Bonomo e a tutti i dipendenti del 6° settore, per la loro professionalità e impegno costante. Non posso dimenticare i dipendenti comunali tutti, veri e propri pilastri della nostra amministrazione. La vostra dedizione e il vostro lavoro quotidiano sono la linfa vitale della nostra comunità. Grazie di cuore per tutto quello che fate. Un ringraziamento va al mio gruppo d'appartenenza "Rosolini al Centro", con il quale abbiamo lavorato in modo sinergico, per il benessere della nostra comunità, al gruppo della maggioranza "Giovani Rosolinesi" ed al gruppo "Insieme per Rosolini" con cui ho iniziato questo mio mandato. Il vostro supporto e la vostra collaborazione sono stati preziosi. Infine, desidero ringraziare anche i consiglieri d'opposizione. Le vostre critiche costruttive mi hanno spinto a migliorare e a dare sempre il massimo. La vostra presenza è fondamentale per il buon funzionamento della nostra democrazia. Auguro a chi verrà dopo di me buon lavoro, sono sicura che continuerete a lavorare per il bene di Rosolini e dei suoi cittadini.

Ad entrare come assessora dovrebbe essere Luigia Di Stefano, mentre il sindaco nominerà suo vice Carmelo Floriddia.