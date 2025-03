Comiso, si presenta il libro di Valentina Rimmaudo “Fughe Fango Felicità”

Sarà presentato domenica 16 marzo, alle 18,30 a Palazzo Fidone, a Comiso, nella sede dell’associazione culturale Arteinsieme, il libro “Fughe Fango Felicità”, opera prima della giovane Valentina Rimmaudo, trentenne di Comiso. Le poesie raccolte nel volume “Fughe Fango Felicità” raccontano le esperienze vissute nei 10 anni della sua esistenza, che hanno rappresentato un punto di svolta per l’autrice. Il percorso inizia con la conclusione del liceo classico “Carducci” di Comiso, gli anni universitari a Trento e si proietta sulle nuove sfide verso l’età adulta. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice indipendente “La Gru”, nella collana “Entropia” dedicata alla poesia. Dal 15 al 19 maggio il libro sarà presente al Salone del Libro di Torino.

Dialogherà con l’autrice Francesca Cabibbo. La lettura dei versi sarà curata da Chiara Dell’Albani.

“Fughe Fango Felicità” è un viaggio intimo e personale attraverso i meandri della vita. Esperienze vissute, sensazioni forti e riflessioni profonde di una giovane che guarda la terra che ha lasciato per costruire un nuovo presente e proiettarsi in un futuro ignoto e carico di aspettative.

L’autrice, laureata in Lettere Classiche e Magistrale in Filologia e Critica Letteraria presso l'Università degli Studi di Trento, specializzata sul sostegno didattico, insegna alle scuole secondarie di secondo grado. A Trento ha preso parte all’esperienza di poesia performativa del “Trento Poetry Slam”.