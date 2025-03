Modica, venerdì 14 a San Giorgio i funerali di Peppe Giurdanella

E' stata restituita ai familiari la salma di Peppe Giurdanella, il 36enne di Modica morto in un incidente stradale il 1° Marzo in contrada Bussello, mentre si recava a Palazzolo per assistere alla partita del Modica. Giurdanella, grande tifoso della squadra rossoblù è stato ricordato domenica scorsa prima della gara casalinga con il Milazzo. La salma del giovane è stata restituita alla famiglia dopo che è stata eseguita l'autopsia. E' stato possibile fissare la data dei funerali che saranno celebrati venerdì 14, alle 10, nel Duomo di San Giorgio.