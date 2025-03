Sbarco di migranti nel Siracusano, respingimento per venti bengalesi

Quaranta migranti sono sbarcati autonomamente, due giorni fa, sulla spiaggia di Portopalo di Capo Passero mentre altri 33 sono approdati nel porto commerciale di Augusta. Tutti maschi adulti, e in buone condizioni di salute, sono appartenenti a varie nazionalità provenienti dal Corno d'Africa, dal Medio Oriente e dall'Egitto. Venti bengalesi, migranti economici, sono stati destinatari di ordine di respingimento a cura dell'ufficio Immigrazione dellaQuestura di Siracusa e, in attesa di essere espulsi, ieri, sono stati condotti nei centri per il rimpatrio presenti nell'Isola.