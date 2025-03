Assemblea sinodale della Chiesa domani a Siracusa

Assemblea sinodale della Chiesa di Siracusa a conclusione del cammino intrapreso negli ultimi mesi.

Domani, giovedì 13 marzo, alla Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, alle ore 18.30, la comunità diocesana si ritrova attorno al Pastore, mons. Francesco Lomanto, per “ridire il nostro sì e rendere concrete le scelte possibili, individuate in virtù del discernimento comunitario compiuto negli ultimi mesi”. Verrà richiesto a ciascuno dei soggetti coinvolti (parrocchie, Consiglio pastorale diocesano, Consiglio presbiterale) di offrire una frase, una parola, che possa simboleggiare il cammino e la riflessione compiuti, in modo da rendere visibile la comunione tra le diverse realtà”.

L’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, presiederà la preghiera che prevede l’invocazione dello Spirito Santo, l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera per il Papa e per la Chiesa nella sua articolazione comunionale, un gesto simbolico che sintetizza l’impegno che è scaturito dal cammino sinodale compiuto e consegna di una sintesi della terza fase del cammino sinodale.