Ex Province, Tar respinge il ricorso contro le elezioni del 27 aprile

Stoppato il ricorso contro le elezioni di secondo grado nei Liberi consorzi e nelle Città metropolitane della Sicilia. Il Tar ha infatti giudicato "inammissibile" il ricorso che era stato avanzato contro le elezioni di secondo livello programmate per il 27 aprile. A darne notizia è il deputato del Partito demcoratico all'Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, che si era opposto alla richiesta di sospensione intervenendo formalmente sul caso all'esame dei giudici amministrativi.

"Siamo riusciti a sventare il tentativo del centrodestra di far saltare le elezioni di secondo livello - afferma Dipasquale -. Puntavano a prolungare ancora il commissariamento degli enti per potere perpetuare il loro controllo ma questa volta gli è andata male. Le ex Province andranno al voto e, seppur non in maniera diretta, saranno i cittadini attraverso i sindaci e i consiglieri comunali a decidere chi dovrà amministrare gli enti".