Ruba borsello a Catania ma viene ripreso dalle telecamere: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di pubblica sicurezza Centrale hanno denunciato un 38enne catanese per il reato di furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo, pregiudicato per reati specifici, nei mesi scorsi si era reso responsabile di due furti all’interno di due attività commerciali del centro cittadino. In un primo episodio era riuscito ad impossessarsi di uno zainetto trovato all’interno di un b&b; in un secondo caso di un cellulare che era stato lasciato per pochi istanti sul bancone di un ristopub. In entrambi i casi fondamentali sono state le immagini dei sistemi di videosorveglianza, visionate dai poliziotti del Commissariato Centrale al fine di risalire all’identità del ladro.

Anche in questo terzo episodio sono state le immagini ad incastrare il 38enne, immortalato nel momento in cui ha commesso il furto. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, un dipendente di un museo del centro storico cittadino, i poliziotti del Commissariato Centrale hanno immediatamente avviato le indagini. L’uomo, in pieno giorno, approfittando del fatto che il cancello del museo era stata lasciato aperto, si era introdotto nel locale della portineria, dove in quel momento non vi era nessuno, per poi uscirne dopo pochi istanti con un borsello in mano ed allontanarsi velocemente da quel luogo. Il 38enne è stato riconosciuto dai poliziotti e, quindi, denunciato per il furto.