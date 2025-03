Volley Modica, in Prima Divisione e serie C una sconfitta e una vittoria. Gli Under 15 alla selezione regionale

Con le formazioni under 19, under 17 e under 15 che hanno osservato un turno di riposo (con gli under 15 che domenica hanno partecipato alla selezione regionale), l'attenzione della Volley Modica è stata rivolta alle formazioni di Prima Divisione e Serie C. Dai due campionati di categoria sono arrivate una vittoria e una sconfitta.

Torna al successo il sestetto di Prima Divisione (nella foto), che sabato ha espugnato il campo della Pro Players Siracusa con un successo in tre set. Coach Francesca Giucastro ha convocato e poi dato spazio a molti giovani della categoria Under 15 che hanno dimostrato carattere e buona tecnica, ma soprattutto una crescita esponenziale che fa felice il responsabile del settore giovanile, Giorgio Scavino che ha sempre creduto nel lavoro con i giovani e ora inizia a raccoglierne i frutti.

Sconfitta a testa altissima, invece, per la formazione di serie C, che si è arresa soltanto al tiebreak nel derby con il Gabbiano Pozzallo. Sul parquet della palestra di contrada Palamentano, i ragazzi di Ciccio Italia, hanno venduto cara la pelle in una partita in cui i giovani biancoazzurri hanno espresso momenti di bella pallavolo che ha messo in serie difficoltà la vice capolista, che solo grazie alla maggiore esperienza rispetto ai modicani è riuscita a venire a capo di una gara che si era per loro complicata maledettamente. La prossima settimana tutte le formazioni Under resteranno ancora ferme, così come il sestetto di Prima Divisione.

La squadra di Serie C, invece, scenderà nuovamente in campo sabato alle 17,30 al “Geodetico” nel big match contro la Giavì Pedara.