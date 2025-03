Messina tutto cuore impone il 3 a 3 alla Cavese: Luciani firma una tripletta

Messina tutto cuore strappa un sorprendente pari in casa della Cavese. E' fin ita 3 a 3 con Luciani che firma una tripletta.

Il risultato si sblocca al 29’ su un'altra palla persa dalla Cavese: Lia pennella un cross perfetto per Luciani, che di testa insacca. I peloritani continuano a rendersi pericolosi con Garofalo alla mezz’ora, mentre la reazione dei padroni di casa è affidata a Pezzella, che però non inquadra lo specchio della porta. Nel finale di primo tempo il Messina sfiora il raddoppio con Luciani: Peretti salva sulla linea, poi l’attaccante spreca da due passi.

Nella ripresa Maiuri opta per una Cavese a trazione anteriore, inserendo Fella al posto di Vitale. Al 48’ Loreto conclude a rete, ma l’arbitro interrompe l’azione per sanzionare un fallo in area e concede il rigore ai padroni di casa. Sul dischetto va Chiricò, che si fa ipnotizzare da Meli ma è rapido sulla ribattuta e firma l’1-1. Passano pochi secondi e gli aquilotti completano la rimonta: il neo entrato Fella batte il portiere con una conclusione vincente dal limite dell’area. Il Messina prova a reagire con un sinistro al volo di Petrucci, che però termina sul fondo. Al 57’ la Cavese allunga con la terza rete: Sannipoli insacca con una girata vincente su assist di Marchisano. Due minuti dopo, però, il Messina accorcia con Luciani, che sfrutta una respinta di Boffelli e riapre il match. Al 61’ il numero 18 completa la sua tripletta, approfittando di una grave disattenzione della difesa locale. Nel finale la Cavese prova a riportarsi avanti con Pezzella, mentre il Messina risponde con Gelli. L’ultima emozione arriva ancora con Pezzella, ma la sua conclusione è imprecisa: il match termina con un rocambolesco 3-3.