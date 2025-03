Modica, il ruolo della donna all'attenzione dell'Unitre: conferenza nei locali Icotea

La Giornata internazionale dei diritti della donna dà lo spunto all’Associazione per dedicare questa settimana “I Giovedì dell’Unitre” alle iniziative al femminile. Per il 13 Marzo infatti, alle ore 17,30 presso la Sede Operativa dell’Università della Terza Età in via Sorda Sampieri n. 128 (c/o Icotea), è programmata la Conferenza “Donna e ricordo” con Relatrici le studiose Marcella Burderi e Lucia Trombadore, particolarmente attente alle tematiche aventi per oggetto il ruolo della donna nella famiglia, nella formazione, nella società e nella vita di tutti i giorni. La Conferenza, aperta a tutti, sarà preceduta dalla inaugurazione della Mostra fotografica avente come tema la donna. La Mostra resterà aperta fino al prossimo Mercoledì 19 Marzo, e vede la esposizione di Pannelli riportanti le foto di figure femminili che si sono distinte durante la loro vita e che alcuni Soci dell’Unitre, accogliendo l’invito dell’Associazione, hanno voluto cogliere l’occasione per rievocarne il ricordo esaltandone le virtù, la bontà e la generosità.