Cane denutrito e malato salvato dai carabinieri a Gioia Tauro

E' stato trovato in evidente stato di malnutrizione, costretto a vivere tra rifiuti e sporcizia, senza alcuna fonte d'acqua e perfino privo un riparo adeguato: un cane, privo di microchip e affetto leishmaniosi non curata, è stato individuato e salvato dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro che hanno denunciato il padrone, un trentaseienne del posto, per maltrattamento di animali.

Il cane, in preda ad una sofferenza fisica estrema, con segni di deperimento e malattia, è stato trovato dai militari in un'area privata adiacente ad un'abitazione.

L'intervento dei carabinieri si è rivelato decisivo per sottrarre l'animale a una condizione di degrado che lo stava portando al limite delle sue forze.Dopo il recupero, l'animale è stato immediatamente affidato ai servizi veterinari competenti per le cure necessarie e in grado di rendere possibile una sua ripresa.