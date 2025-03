Travolto bovino sulla Siracusa - Modica, animale morto e 3 donne ferite

I Vigili del Fuoco sono intervenuti sull'autostrada Siracusa-Modica al km 51.100, direzione nord, per un incidente stradale causato dall'attraversamento di un bovino.

L'incidente ha coinvolto due auto che hanno investito l'animale, una Hyundai con a bordo due donne, madre e figlia, e una Fiat 500 condotta da una donna in stato di gravidanza. Nello scontro il bovino è morto. Le tre donne, apparentemente non in gravi condizioni, sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale di Modica, con due ambulanze del 118 intervenute.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale per i rilievi di competenza. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona.