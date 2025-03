Il Trapani si arrende sul campo dell'Avellino: in gol l'ex bomber Lescano

L'Avellino batte il Trapani allo Stadio Partenio-Lombardi nel turoni infrasettimanale di serie C e conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Raffaele Biancolino si impone con un gol per tempo: Panico e l'ex Lescano (59') regalano tre punti d'oro. Con la notizia dell'esclusione della Turris e la vittoria dell'Audace Cerignola nel derby contro il Foggia, i lupi restano a -1 dalla vetta. Il gruppo riposerà nel fine settimana e tornerà in campo tra dodici giorni per sfidare il Potenza.