Contrabbando di sigarette, un arresto europeo a Niscemi

A Niscemi (Caltanissetta) i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo a carico di una persona italiana del luogo, ricercato dallo stato belga perché dal mese di marzo 2023 al mese di febbraio 2025 si sarebbe reso responsabile del reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale di Gela, a disposizione del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, competente in relazione a tali provvedimenti cautelari.