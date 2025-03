Caso Garlasco, Andrea Sempio in caserma a Milano per prelievo Dna

Andrea Sempio in caserma oggi a Milano per il prelievo del Dna. Il 37enne amico del fratello della vittima, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, è stato convocato nella caserma in cui si trovano gli uffici della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri, per prelevare il Dna e compararlo con la traccia maschile trovata sulle unghie della 26enne. Arrivato in via Vincenzo Monti con il taxi, accompagnato dagli avvocati, il 37enne non ha rilasciato dichiarazioni.

Sempio, già indagato otto anni fa e poi archiviato, ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Pavia per omicidio "perché con il concorso di altri soggetti o con Alberto Stasi cagionava la morte" di Chiara Poggi.