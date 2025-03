Modica, 100.000 euro per il centro diurno Sacro Cuore

Un emendamento alla legge 3/2025, riguardante interventi con finalità sociali, presentato dal parlamentare regionale modicano della DC, Ignazio Abbate (nella foto), è stato approvato e sarà a diretto beneficio della comunità modicana. Con l’approvazione dell'emendamento (interventi di manutenzione degli edifici ad uso sociale e contributi straordinari in favore di fondazioni), potrà essere erogato il contributo di 100.000 euro per il funzionamento del Centro Diurno Sacro Cuore di Modica, assicurando nell’anno 2025 la continuità delle attività e dei servizi rivolti alle persone con disabilità.

"Il contributo straordinario - recita una nota del gruppo di consiglieri comunali che fanno riferimento all'onorevole Abbate - garantirà interventi e servizi non affatto scontati in regime di dissesto economico-finanziario, a vantaggio delle persone con disabilità. Invitiamo, pertanto, l’Assessore del Comune di Modica con delega alle Politiche Sociali e Inclusione a predisporre tempestivamente, nelle more della pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, un progetto per potenziare i servizi offerti dal Centro Diurno, aumentando il numero di operatori specializzati, introducendo nuove attività socio-educative, promuovendo il confronto con le famiglie, le associazioni di settore e gli enti competenti, al fine di definire le migliori strategie di gestione del Centro medesimo e individuare le soluzioni più efficaci per l’erogazione dei relativi servizi, con la finalità ultima di favorire l’inclusione e l’inserimento sociale delle persone con disabilità".