Rosolini, Luigia Di Stefano giura da assessore: si occuperà di Turismo e Spettacolo

Ha sempre coniugato la famiglia con la politica. Una passione viscerale ed un amore immenso per la sua Rosolini. Luigia Di Stefano, 39 anni, sposata con Corrado Ragusa e madre di due bambini, ha bruciato le tappe e da questa mattina ha giurato come nuovo assessore.

Il sindaco Giovanni Spadola le ha conferito le rubriche al Turismo, sport e spettacolo, le stesse che fino a 48 ore fa erano della dimissionaria Paola Micieli.

Lugia Di Stefano è stata premiata sul campo, per meritocrazia, cosa molto difficile oggi in politica. Era stata la prima dei non eletti, ma era entrata in Consiglio dopo le dimissioni del consigliere Luigi Fratantonio di 'Insieme per Rosolini'. Ha subito lavorato per il bene comune, occupandosi nell'organizzazione delle manifestazioni e degli eventi che si sono succeduti a Rosolini, dei problemi legati alle scuole e gli asili, ovviamente a titolo gratuito. Il suo impegno per la città ha così portato il primo cittadino a non avere dubbi sulle sue capacità. Entra nell'esecutivo con due impegni imminenti da organizzare:la 'Cavalcata di San Giuseppe', festa molto sentita e partecipata in città e la Pasqua Rosolinese. Riuscirà ad assolvere a questi ed ai futuri impegni.