Modica, disturbi alimentari: una panchina lilla all'ospedale Maggiore donata dal Kiwanis

“La Panchina Lilla” come simbolo di contrasto ai disturbi alimentari e quindi contro la bulimia e anoressia. Il club Kiwanis di Modica donerà la “Panchina Lilla” all’Ospedale “Maggiore “ di Modica nel corso di una cerimonia che si svolgerà sabato 15 marzo alle ore 10.00.

L’iniziativa coincide con la celebrazione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, disturbi che includono in particolare l’anoressia, la bulimia nervosa e il “binge eating”, il disturbo da alimentazione incontrollata.

I disturbi, come anoressia e bulimia, colpiscono tra l’8% e il 10% delle ragazze e tra lo 0,5% e l’1% dei ragazzi. Negli ultimi anni, si è registrato un aumento dei casi in età precoce, con diagnosi già a partire dagli 8-9 anni. Tra i soggetti affetti da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: il 36% riceve una diagnosi di anoressia; il 21,9% è colpito da bulimia.