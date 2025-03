Incidente mortale in via Tommaso Natale, a Palermo. La vittima è Giuseppe Sutera, di 85 anni. Il pensionato è stato travolto e ucciso da un'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e personale della sezione infortunistica della Polizia municipale. La vettura è stata sequestrata. Indagini sono in corso per accertare la dinamica del sinistro.