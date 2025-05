Comiso, due auto nella notte distrutte da un incendio: probabile il dolo

Due auto sono state distrutte la scorsa notte a Comiso da un incendio. Le fiamme hanno anche lambito la facciata di un edificio adiacente, provocando notevole fumo all’interno dell’abitazione. Ad avere la peggio sono stati i quattro occupanti del secondo piano dello stabile, che a causa dell’inalazione dei fumi tossici sprigionati dal rogo, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche la polizia di Stato, incaricata di effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'incendio e le cause. Non è esclusa un'azione dolosa.