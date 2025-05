Pallamano, poker di vittorie per lo Scicli Social Club

PGS VILLAUREA - SCICLI SOCIAL CLUB 20-24 (pt 9-11).

PGS VILLAUREA: Ventimiglia, Di Domenico (1), Cottone (4), Lentini, Priolo, Scaduto (2), Canino, Lo Celso (4), Discrede, Cannizzaro, Sala (3), Costa, Marino (2), Romano (4), Cipri. Allenatore: Sebastiano Di Domenico.

SCICLI SOCIAL CLUB: Manenti, Ballaera (3), Nakoue (4), Ficili (3), Occhipinti (2), Carbone (5), Ciavorella (5), Drago (2). Allenatore: Luca Ammatuna.

ARBITRI: Campagna e Sardisco.

Ha vinto e colto altri due punti lo Scicli Social Club in casa del Pgs Villaurea nel campionato di pallamano. I gialloverdi scesi in campo ancora una volta in formazione rabberciata per via di alcune defezioni si sono imposti nettamente sui padroni di casa. Una prestazione in crescendo che, dopo un avvio sottotono, hanno saputo sistemare le cose con il passare dei minuti, chiudendo il match nella ripresa. Prestazione non delle migliori con diversi errori, sia in difesa che in attacco, ma i due punti erano l’obiettivo principale, ampiamente raggiunto dalla “truppa” gialloverde. In grande evidenza la prova fornita dal giovane under 14 Nicolò Manenti, chiamato a sostituire il navigato Franco Iacono, che ha negato la gioia della rete in moltissime occasioni agli avversari.

Il coach Luca Ammatuna ha spiegato: “Un successo del gruppo che fa morale. Abbiamo avuto un avvio un po’ svogliato, però, poi, con in trascorrere dei minuti siamo entrati in partita. Grazie alle parate di Nicolò la squadra ha preso fiducia, riuscendo a portare a casa la vittoria. Adesso dobbiamo concentrarci per la prossima gara in casa con Il Giovinetto di Petrosino in programma domenica prossima”.