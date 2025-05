Aeroporto di Comiso, la Cgil: serve un confronto con le parti sociali

Attorno all'aeroporto di Comiso "in agonia" si susseguono i consigli e le richieste di interventi risolutivi. Scende ancora in campo la Cgil con il segretario generale, Giuseppe Roccuzzo. "Riteniamo non più differibile la necessità di affrontare la problematica da un lato, e riteniamo che la discussione debba prendere in esame tutte le possibili azioni e proposte finalizzate ad una efficace iniziativa di promozione e rilancio dell’Aeroporto “Pio La Torre” compresa l’eventualità di nuove forme di gestione dello stesso - afferma Roccuzzo -. Chiediamo un incontro tra gli attori istituzionali e le parti sociali finalizzato a discutere e valutare insieme le azioni da intraprendere per un concreto e strutturale rilancio dell’aeroporto".