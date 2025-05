Anffas Onlus Ragusa, l'esperienza inclusiva del progetto "Mascarata"

Anche quest’anno i ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa hanno partecipato a "Mascarata", l’evento culturale e artistico che trasforma la città in un laboratorio a cielo aperto. Una esplosione di identità, creatività e partecipazione collettiva. “E’ stato interessante, pure stavolta – sottolinea la direttrice di Anffas onlus Ragusa, Salvina Cilia – partecipare a un appuntamento in cui la cultura incontra la pietra barocca e ne riscrive il volto. E’ stato non solo divertente per i nostri ragazzi, ma anche altamente formativo. Soprattutto la parata che in corteo ha attraversato i due centri storici si è trasformata in un momento affascinante che ha tenuto sempre desta l’attenzione dei partecipanti. In piazza Duomo, poi, a Ibla, l’esibizione dei vari gruppi in concorso, vale a dire La Forza della vita, Labarté e Born to be crew. Già l’anno scorso, la nostra partecipazione aveva fatto registrare spunti di notevole interesse per i nostri ragazzi. Complimenti agli organizzatori di questa bellissima manifestazione che ha dimostrato come sia realizzabile un'esperienza altamente inclusiva”.