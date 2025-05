Tentano truffa ad anziano di Canicattini Bagni: arrestati due catanesi

Con l'accusa di tentata truffa e resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri hanno arrestato in flagranza a Canicattini Bagni, nel Siracusano, due catanesi, un 30enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e un 21enne. I due, in trasferta da Catania, hanno tentato di mettere a segno una truffa ai danni di un anziano spacciandosi per carabinieri. Ormai noto il copione: prima la telefonata spacciandosi per carabinieri, poi il racconto del grave incidente stradale causato dalla figlia dell'uomo e la richiesta di un'ingente somma di denaro per evitare l'arresto della donna. Il pensionato, però, intuito il raggiro, ha chiamato i carabinieri che sono riusciti a bloccare il 30enne che nel frattempo aveva raggiunto l'abitazione della vittima, pensando di ritirare il denaro. Alla vista dei militari il complice 21enne ha tentato una rocambolesca fuga a bordo di un'utilitaria, venendo immediatamente fermato e tratto in arresto.