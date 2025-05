Paolo Tralongo nuovo presidente primari oncologici

"Anticipare la straordinaria trasformazione dell'oncologia, intervenire su due ambiti chiave: quello organizzativo (rapporto ospedale-territorio e multidisciplinarietà), e quello individuale, che riguarda i cambiamenti nella relazione con i pazienti e del ruolo dell'oncologo in ospedale. E proseguire sui binari tracciati da chi lo ha preceduto su temi come l'umanizzazione in oncologia, con una Scuola che proseguirà anche nei prossimi anni". Sono questi, in sintesi, i punti chiave del prossimo biennio di lavoro del nuovo presidente Cipomo (Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri) , Paolo Tralongo. Siciliano, 66 anni, laurea in medicina a Catania nel 1984, specializzazione quattro anni dopo, esperienze all'Istituto Tumori di Milano e negli Stati Uniti, è stato vice primario a Catania fino al 1998. Oggi dirige il dipartimento di oncologia dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa e la Struttura complessa di Oncologia Medica dell'ospedale Umberto I, sempre a Siracusa. Una realtà locale virtuosa, in una Regione con grandi complessità ma in netta ripresa dopo anni difficili. ''L'oncologia sta vivendo un momento di straordinaria trasformazione, direi quasi epocale - spiega Tralongo -. La diagnosi precoce e la disponibilità di nuovi principi attivi hanno, mai come in questi anni, rivoluzionato una malattia prima ad espressione prevalentemente 'acuta', trasformandola in una condizione a indirizzo cronico e sempre più spesso guaribile, modificandone radicalmente la sua storia naturale''. Come presidente Cipomo, Tralongo concentrerà dunque il suo impegno su due ambiti principali: organizzativo e individuale. ''Il primo - precisa il presidente - per avviare un modello che consideri la transizione ospedale territorio e promuova percorsi riabilitativi intesi in senso multidisciplinare, e non come gestione di una singola patologia di organo. Se ne parla da anni, qualcosa si è visto, ma è ora finalmente di portare il treno in stazione''