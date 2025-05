A Ragusa nasce il MedMarkFest, il festival del digital marketing più a sud d’Europa

Med come Mediterraneo. Mark come Marketing. Fest come festival capace di riunire non solo competenze ed esperienze ma innanzitutto persone, passioni ed energie. Il MedMarkFest nasce a Ragusa come festival del digital marketing più a sud d’Europa. L’appuntamento con la prima edizione è venerdì 30 maggio, dalle 9.30 alle 18.30, ai Giardini Iblei di Ragusa Ibla.

Promotori dell’evento sono Roberto Chibbaro, consulente per il digital marketing, e Irene Belluardo e Concetta Bonini, fondatrici dell’agenzia Condire Digitale. «Guardiamo all’area del Mediterraneo e la portiamo con noi, nel nome, Med Mark, e nell’intenzione di ritrovare la centralità di un territorio che oggi vive un vuoto di occasioni formative e relazionali, ma non di talenti e capacità», spiegano: «Alla rapidità del digital marketing rispondiamo con l’incontro, la condivisione di idee, competenze e opportunità. Riuniamo esperti, professionisti e imprenditori del settore per una giornata intera di formazione, networking, round tables e occhi nuovi sul digital marketing».

Questa prima edizione del MedMarkFest si articolerà in una sola giornata con quindici speech densi di soluzioni strategiche e tecniche per chi ogni giorno fa questo lavoro in agenzia o per chi è interessato a questi temi per la propria azienda.

«L’obiettivo - spiegano gli organizzatori - è creare un momento di formazione qualificata senza dover prendere un aereo, e soprattutto incontrarsi, confrontarsi e crescere insieme».

Si parlerà di campagne digitali, SEO, PPC, gestione del dato, intelligenza artificiale e normative, con interventi focalizzati, concisi e pratici, a partire da casi studio reali.

Fabio Antichi, Manuel Lodi, Fabio Sgaramella guideranno la parte tecnica con esempi concreti su Google Ads e strategie PPC.

Giovanna Morana, Davide Reinato e Marco Divita porteranno casi studio da settori sensibili,

Visione strategica e scenari futuri saranno offerti da Francesco Messina, Ugo Conti, Rocco Rossitto e Tony Siino, che aprirà anche una finestra sull’uso dell’IA.

Aspetti legali e normativi, con focus proprio sull’intelligenza artificiale, saranno trattati da Giulia Campo ed Elio Guarnaccia.

Il programma e le bio dei relatori sono disponibili su medmarkfest.it, dove sono anche acquistabili online i biglietti.