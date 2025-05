M5s presenta emendamento di 250 milioni per reddito di povertà

"Il centrodestra al governo da un lato affama le famiglie avendo eliminato il reddito di cittadinanza, dall'altro si accorge che il reddito di povertà, firmato Schifani, basta per appena 11 mila domande rispetto ai 100 mila richiedenti. Stiamo presentando un emendamento che destina 250 milioni di euro per dare una risposta a quelle 97mila famiglie siciliane che non riescono a fare la spesa". Lo annuncia il deputato regionale e vice presidente dell'Ars, Nuccio Di Paola, che con una serie di emendamenti presentati in Commissione Bilancio a Palazzo dei Normanni, in sede di variazioni, intende rimpinguare di risorse il fondo destinato al reddito di Povertà, misura regionale che contempla appena 30 milioni di euro. "La Regione Siciliana - spiega Di Paola - ha bisogno di avvalersi dell'Irfis per comprendere quante persone non sono in grado di mettere insieme il pranzo con la cena. Il nostro emendamento mira a dare un supporto, purtroppo una tantum, per come è stato impostato da questo governo regionale, alla ben più estesa platea di famiglie rispetto a quelle al momento coperte dalla misura. Peccato che tra le priorità di Schifani e della sua corte, non vi siano le esigenze dei cittadini".