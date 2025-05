La Piana riconfermato segretario della Cisl Sicilia

Leonardo La Piana, è stato riconfermato segretario generale della Cisl Sicilia, nel corso del congresso generale del sindacato che si è tenuto a Palermo, all'hotel San Paolo.

"Il sindacato continua l'azione messa in campo nelle scorse settimane e negli scorsi mesi - ha detto a margine del congresso -. E' vero, c'è un aumento dell'occupazione ma, allo stesso tempo, c'è ancora un forte tasso di disoccupazione giovanile e femminile alla quale bisogna guardare con attenzione. Riteniamo che ci possano essere delle condizioni che fanno intravedere una luce, ma per renderla più forte, serve lavorare insieme per utilizzare quei fondi disponibili che possono dare nuova linfa vitale alla regione, soprattutto in settori come quello dell'energia e dell'ambiente sui quali si può investire".