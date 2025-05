Tenta evasione dal carcere di Enna: catturato dopo un'ora

E'durata appena un'ora e mezza la fuga di un senegalese dal carcere Luigi Bodenza di Enna. Il detenuto sarebbe riuscito a fuggire dall'area passeggio facendo perdere le sue tracce.

La polizia penitenziaria, non appena si è accorta che il recluso non era tra quelli rientrati nelle celle, ha dato immediatamente l'allarme circondando l'area del carcere.

Sono stati controllati anche i passeggeri degli autobus in partenza da Enna. L'evaso è stato rintracciato mentre provava a superare l'ultima recinzione che separa il carcere dalla libertà.