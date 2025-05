Ambiente, 8 bandiere blu alla Calabria: è terza in Italia

"La Calabria ha guadagnato negli ultimi 4 anni ben 8 Bandiere Blu, passando da 15 a 23 e posizionandosi in questo 2025 da sola al terzo posto nazionale tra le Regioni italiane.

Quest'anno altre 3 nuove bandiere blu - Cariati, Cropani, Corigliano Rossano - rispetto al 2024.

Un trend positivo e in continua crescita". Lo afferma in una nota Giovanni Calabrese, assessore all'Ambiente della Regione Calabria.

"Questo prestigioso riconoscimento internazionale - prosegue - certifica le spiagge e le località che, anno dopo anno, dimostrano impegno e miglioramenti nella qualità ambientale e turistica. Uno sforzo che con passione e determinazione la giunta guidata dal presidente Roberto Occhiuto sta portando avanti dalla fine del 2021, anno del suo insediamento, attraverso l'impiego di tante risorse finalizzate al miglioramento ad esempio dei depuratori, al monitoraggio e alla difesa delle aree balneari, nella convinzione che come spesso sottolinea lo stesso governatore il bene più prezioso della Calabria sia rappresentato non solo dal mare ma dall'insieme del nostro patrimonio naturale".

"Una ricchezza - conclude Giovanni Calabrese - che però non va osservata distrattamente ma deve essere protetta e curata quotidianamente per renderla sempre più alla portata dei calabresi e dei visitatori".