Modica, progetto Erasmus: ragazze e ragazzi della Canarie ospiti a Palazzo San Domenico

“E’ stato bello accogliere oggi a Palazzo San Domenico e poter condividere con i nostri ospiti la bellezza dell’aula consiliare ‘Paolo Garofalo’, gli studenti e le studentesse provenienti dalle Isole Canarie, ospiti a Modica dei coetanei della Raffaele Poidomani, nel quadro di un progetto Erasmus. Questi momenti - afferma il vicesindaco di Modica, Saro Viola - cementano la coesione europea e nelle nuove generazioni e sono prodromi di percorsi di unione e di condivisione, grazie anche all’ottimo lavoro dei docenti e dei responsabili delle scuole coinvolte. Vedere tanto afflato giovanile, spontaneo e sincero, è stato gratificante ed è un segnale di speranza per un futuro migliore. Uno scambio che è si culturale ma anche sociale e che fa di queste ragazze e di questi ragazzi, il nucleo dell’Europa del domani, rendendo concreta l’idea dell’unione dei popoli nel Vecchio Continente”.

“Lieta di aver accolto oggi presso l’aula consiliare alcuni alunni della scuola primaria Raffaele Poidomani e delle Isole Canarie in merito ad un progetto Erasmus. Lodevole iniziativa per un confronto culturale che vede coinvolti o nostri ragazzi già dalla prima adolescenza, così da fare loro dei cittadini europei consapevoli", dichiara Maria Cristina Minardo, presidente del Consiglio comunale.