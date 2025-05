Palermo sempre contestato dai tifosi acciuffa ll'1 a 1 con Carrarese solo nel finale

Il Palermo pareggia 1-1 con la Carrarese al Barbera in un clima surreale (prosegue la contestazione) e chiude la regular season all'ottavo posto e quindi affronterà la Juve Stabia sabato nel turno preliminare dei play-off. Pronti via e la formazione di Calabro dopo il quarto dura sblocca il match con Shpendi (giustiziere dei rosanero nel match di andata) che con un secco destro da fuori area centra l'incrocio dei pali non lasciando scampo ad Audero. I rosanero sentono il colpo, ma provano a reagire al 27': Lund pesca Brunori con un lancio millimetrico, ma il capitano del Palermo non riesce a controllare il pallone a tu per tu col portiere. Quattro minuti dopo è Lund a mettersi in proprio e provarci con un sinistro su assist di Insigne, Fiorillo però è attento nella respinta. L'esterno sinistro. Prima della pausa altra occasione per i padroni di casa con Brunori che salta un avversario con la suola, e calcia col sinistro, Fiorillo para ancora. Nella ripresa formazione di Dionisi subito pericolosa con una doppia occasione: prima ci prova Brunori direttamente da punizione, poi Di Mariano dal limite dell'area. In entrambi Fiorillo compie due grandi interventi. Al 12' i toscani restano in dieci: Guarino espulso per doppia ammonizione. Da lì solo rosanero che collezionano palle-gol:

Diakité prova con il destro dentro l'area, poi anche Le Douaron e Ranocchia, quest'ultimo con una conclusione dalla lunga distanza che dà l'illusione del gol. Il pareggio arriva a soli tre giri di orologio dal 90' con un guizzo di Le Douaron, che con un preciso mancino beffa il portiere della Carrarese. Nel recupero miracoloso Fiorillo su Pohjanpalo.