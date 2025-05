Sambuca di Sicilia,nasce 'Casa Vitali' per la difesa dei diritti umani

L'International Partnership for Human Rights (Iphr) inaugura, venerdì 16 maggio alle ore 18.00, a Sambuca di Sicilia (Agrigento) la sua prima sede italiana in una delle abitazioni acquistate dall'organizzazione grazie al bando delle case a 1 euro, promosso dal Comune.

La nuova sede si chiamerà "Casa Vitali" e diventerà punto di riferimento per artisti, attivisti per la pace e per i diritti umani.

L'intitolazione è dedicata a Vitali Safarov, giovane difensore dei diritti umani, di origini ebraico-yezide, nato in Georgia, ucciso il 30 settembre del 2018, all'età di 25 anni, da un gruppo neonazista.

L'inaugurazione di "Casa Vitali" sarà preceduta da un incontro multidispiclinare a Palazzo Panitteri.

Ad aprire i lavori Giuseppe Cacioppo, sindaco di Sambuca, Brigitte Dufour, direttrice di International Partnership for Human Rights (IPHR) e Marina Analakyan, madre di Safarov; nel corso dell'appuntamento sarà proiettato il documentario Vitali: un'eredità di vita e tolleranza, di Eka Tsotsoria.

International Partnership for Human Rights è un'organizzazione non governativa e indipendente, fondata a Bruxelles nel 2008 che si impegna a sostenere la società civile locale e a promuovere i diritti umani, la giustizia e lo stato di diritto in contesti repressivi. Iphr sostiene il lavoro di avvocati, giornalisti, artisti e di altri professionisti attivamente impegnati nella difesa e promozione della pace e dei diritti umani. Collabora inoltre con partner locali offrendo supporto mirato, formazione specializzata e strumenti operativi per rafforzare il loro lavoro sul campo. Brigitte Dufour è la direttrice dell'organizzazione della quale guida lo sviluppo dei programmi, curandone anche la rappresentanza a livello internazionale. Avvocata specializzata in diritti umani, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e in Linguistica e Studi Russi presso l'Università di Montréal (Canada).

Il progetto "Casa Vitali" ha preso il via nel 2021, quando Iphr ha aderito all'iniziativa delle "case a un euro" promossa dal comune di Sambuca di Sicilia, con l'obiettivo di offrire supporto concreto a chi opera in contesti repressivi e ad alto rischio.