Bagheria, Baaria film festival: selezionate le prime opere

Il Baarìa Film Festival (Bagheria), primo festival italiano interamente dedicato al "cinema insulare", ha annunciato i primi 7 film selezionati, tra opere inedite o poco note in Italia e il meglio tra le 1140 iscrizioni provenienti da tutto il mondo.

Nella sezione competitiva di lungometraggi figurano tre film che hanno rappresentato il loro paese agli Oscar 2025: Old Fox del regista taiwanese Ya-chuan-Hsiao, romanzo di formazione ambientato nella Taiwan di fine anni Ottanta, Under the Volcano del polacco Damian Kocur, che segue le vicende di una famiglia ucraina bloccata a Tenerife dall'invasione russa, e My Late Summer del bosniaco Danis Tanovic dove una giovane donna di Zagabria che arriva su un'isola per questioni di eredità inizia una relazione con uno scrittore.

Da Cuba, in prima nazionale, arriva La Mujer Salvaje di Alàn Gonzàlez, storia di una madre alla ricerca del figlio per le strade dell'Avana, mentre la Repubblica Dominicana è rappresentata da Insular di Héctor M. Valdez, con un naufrago costretto a confrontarsi con i propri demoni; dalla regista finlandese Tiina Lymi arriva il dramma storico Stormskerry Maja, ambientato nella metà dell'Ottocento sulle Isole Aland, mentre Fog, thriller psicologico della regista russa Natalia Gugueva, ci porta su un'inaccessibile stazione meteorologica per indagare sulla misteriosa scomparsa di una coppia.

I premi per i lungometraggi saranno assegnati da una giuria composta dai registi Roberta Torre, Uberto Pasolini e Marco Amenta. La giuria dei cortometraggi, sarà invece composta dal regista Nico Bonomolo (David di Donatello 2022 per il Miglior Corto), dallo sceneggiatore Paolo Pintacuda e dalla fotografa e docente universitaria Anna Fici.

Tra gli ospiti annunciati, i premi Oscar Giuseppe Tornatore, a cui sarà dedicata una serata speciale, e Danis Tanovic (Oscar e Golden Globe 2002 per il Miglior Film Straniero con No Man's Land), l'attore Luigi Lo Cascio, il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e la regista Costanza Quatriglio, che presenterà il suo ultimo film "Il cassetto segreto".