L'assessore Savarino arruola il marito nel suo assessorato? M5s: "Inopportuno"

“La decisione dell'assessore Savarino di arruolare, ancorché a titolo gratuito, il marito come esperto per la comunicazione dell'assessorato da lei retto è quantomeno inopportuna. Ci chiediamo quanto nella sua scelta abbia pesato il rapporto coniugale e quanto il curriculum che l'assessore dice di avere preso in considerazione. Evidentemente la gestione nazionale del suo partito ha fatto scuola e Parenti d'Italia sbarca anche in Sicilia”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca