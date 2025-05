Pd, depositata la lista a sostegno della candidatura Barbagallo

Sono i 300 nomi che compongono la lista a sostegno della candidatura di Anthony Barbagallo alla segreteria regionale del Partito democratico siciliano. I termini per la presentazione delle liste sono scaduti ieri. "Tenendo fede al titolo della mozione a sostegno della mia candidatura, 'RigeneriAmo il Pd' - dice Barbagallo - abbiamo composto la lista intanto pensando al bene comune del Pd, delle sue iscritte e dei suoi iscritti e di chiunque voglia contribuire a costruire una alternativa alle destre. Sono loro infatti gli avversari verso cui dobbiamo concentrare tutti i nostri sforzi". "Tra i punti fondamentali per la composizione della lista - spiega - la presenza del 20% di giovani e un consistentissimo rinnovamento del gruppo dirigente. L'obiettivo di questo congresso non è quello di misurarci al nostro interno. Ma è quello, semplice e allo stesso tempo arduo e ambizioso, di rendere il Pd all'altezza delle sfide che ci attendono per costruire una opposizione netta e forte al governo di Schifani e delle destre. Per fare questo, oltre all'esperienza dei militanti di lungo corso, riteniamo che sia fondamentale dare spazio ai giovani non solo per rinnovare la classe dirigente del nostro partito, ma perché forniranno un contributo di idee e di impegno fondamentale''.