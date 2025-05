Bloccati con più di mezzo chilo di hashish: 2 arresti a Caltanissetta

Due spacciatori sono statiarrestati da carabinieri della compagnia di Caltanissetta dopoche nella loro auto, durante un controllo sulla strada statale640, sono stati trovati 650 grammi di hashish, suddivisi in seipanetti, tre telefoni cellulari privi di Sim e un drone. Ladroga e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. L'arrestoè stato convalidato dal gip che ha disposto la misura cautelarein carcere per uno degli indagati e i domiciliari per l'altro.