Maltempo, domani in Sicilia è allerta arancione: scuole chiuse a Catania e Siracusa

Un vortice di bassa pressione tenderà a formarsi, già dal pomeriggio-sera di oggi, a ridosso delle coste tunisine favorendo condizioni di tempo instabile su tutto il Sud-Italia, specie nella giornata di domani, con attività temporalesca anche intensa su Sicilia e Calabria. Nel contempo la discesa di una saccatura da nord-est favorirà l'intensificarsi della ventilazione settentrionale sul Nord-Italia. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede dal primo mattino di domani precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia, in estensione a Calabria e Puglia, specie settori meridionali di quest'ultima. Dal tardo pomeriggio di domani, previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, su Lombardia, specie settori meridionali, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dal tardo pomeriggio di domani si prevedono, inoltre, venti forti settentrionali con rinforzi di burrasca su Lombardia, specie settori meridionali, ed Emilia-Romagna.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 15 maggio, allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico in Sicilia. Valutata allerta gialla in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e gran parte dell'Emilia-Romagna.

In considerazione delle previste condizioni meteo avverse, come si evince dal bollettino della protezione civile regionale con Allerta Meteo Codice arancione, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha disposto per domani la sospensione delle lezioni scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado, la chiusura dei cimiteri, dei parchi comunali e del Giardino Bellini. Scuole chiuse in altri comuni del Catanese.

Anche il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero, degli impianti sportivi e dei parchi urbani. "Raccomandiamo ai cittadini la massima attenzione - dichiara Vasta - e nello specifico di limitare gli spostamenti non essenziali di evitare la sosta vicino a corsi d'acqua e nelle zone a rischio allagamento, di prestare la massima attenzione durante la guida e di non parcheggiare sotto alberi o strutture instabili".

A seguito dell'avviso di allerta arancione in tutta la Sicilia, diramato nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha disposto per domani, giovedì 15 maggio, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, degli asili nido comunali, del cimitero, degli impianti sportivi pubblici, dei parchi pubblici e dei mercati. La Protezione civile invita la cittadinanza "a limitare al massimo gli spostamenti e ad avere comportamenti adeguati alla situazione di allerta". Scuole chiuse anche in quasi tutti i Comuni del Siracusano.

Scuole, ville, giardini, cimiteri e impianti sportivi pubblici chiusi domani a Ragusa a causa dell'allerta meteo arancione. Lo ha deciso il Comune, guidato dal sindaco Peppe Cassì.

A causa del maltempo previsto perdomani, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse neicomuni di Piazza Armerina e Aidone. I sindaci delle duecittadine, Nino Cammarata e Anna Maria Raccuglia, lo hannocomunicato con un'ordinanza.

Scuole chiuse domani ad Agrigento. Lo ha deciso il sindaco, Francesco Miccichè, che ha firmato un'ordinanza alla luce dell'allerta meteo arancione per la giornata del 15 maggio. Chiusi al pubblico anche i giardini pubblici e gli impianti sportivi all'aperto. Disposta anche l'apertura del Centro operativo comunale di protezione civile a partire da mezzanotte.