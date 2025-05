Controllo del territorio, a Siracusa 3 denunciati e una moto ritrovata

Nella giornata di ieri, nell’ambito del servizio di controllo del territorio, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato due uomini rispettivamente di 51 e 35 anni per porto ingiustificato di coltello. Il primo si trovava nei pressi di viale Santa Panagia mentre, il trentacinquenne nei pressi di via Algeri ed è stato anche segnalato all’Autorità Amministrativa in quanto in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente. Inoltre, nell’ambito del quotidiano servizio di controllo, svolto dagli operatori delle Volanti, delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, un uomo di 39 anni è stato denunciato per inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale cui è sottoposto in quanto non è stato trovato in casa al momento del controllo in un orario in cui invece doveva permanere nella propria abitazione. Infine, gli agenti hanno ritrovato e consegnato al legittimo proprietario, che aveva sporto denuncia, un motociclo oggetto di furto.