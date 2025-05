Palermo, morto il giornalista Claudio Zarcone

"È con profonda tristezza che ho appreso della scomparsa di Claudio Zarcone. Ha speso l'ultima parte della sua vita portando avanti instancabilmente non solo il ricordo del figlio Norman, ma quella battaglia di valori in nome della meritocrazia. Rivolgo ai familiari di Claudio Zarcone il cordoglio e la vicinanza dell'amministrazione comunale in questo momento di dolore". Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, in merito alla scomparsa del giornalista 69enne Claudio Zarcone, che per tanti anni lottò con l'obiettivo di mantenere viva la memoria del figlio, Norman, morto suicida all'università.