Spaccio di cocaina dal banco dell'ortofrutta: 2 fermati a Catanzaro

Spacciavano cocaina da una rivendita ambulante di ortofrutta.Con questa accusa, due persone, un uomo ed una donna, sono stati arrestati perché trovati in possesso di 97 grammi di sostanza suddivisa in 73 dosi nascoste nella vicinanza del banco. Gli agenti di una volante della Questura di Catanzaro hanno notato alcune persone, conosciute come assuntori di sostanze stupefacenti, che si avvicinavano alla rivendita di ortofrutta avendo con i venditori contatti fugaci e mai finalizzati all'effettivo acquisto di prodotti agricoli. I poliziotti hanno quindi deciso di intervenire ed hanno individuato il luogo dove era nascosta la droga sorprendendo i due mentre si apprestavano a prelevare alcune dosi per la successiva vendita.