Lions Club, il modicano Walter Buscema eletto Primo Vice Governatore

Il modicano Walter Buscema è stato elettro Primo Vice Governatore del Lions siciliano. Nato nella città della Contea nel 1965, Walter Buscema ha conseguito la laurea in Economia e Commercio nel 1989. Dal 1992 esercita con passione la professione di Dottore Commercialista, condividendo uno studio associato a Modica con la moglie Carmen. I coniugi Buscema hanno tre figli: Giorgio, 19 anni, che ha già dimostrato il suo impegno sociale come presidente del Leo Club Modica II; Enrico, 18 anni; e il piccolo Pierpaolo di 10 anni.

La versatilità di Buscema si manifesta anche nel suo impegno nel mondo del giornalismo, una passione ereditata dal padre, Giorgio, giornalista di razza, prematuramente scomparso il 4 agosto del 2011. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia dal, collabora attivamente dal 1983 con il prestigioso quotidiano “La Sicilia” di Catania, offrendo il suo contributo di analisi e approfondimento su diverse tematiche.

Il suo percorso all’interno del Lions Club è costellato di incarichi di prestigio che ne attestano la dedizione e la competenza. Tra questi spiccano il ruolo di Tesoriere Distrettuale, Presidente del Comitato Distrettuale Comunicazione e Marketing e Direttore responsabile della rivista “Lions Sicilia”. La sua autorevolezza nel mondo lionistico è ulteriormente sottolineata dal fatto di essere uno dei sei formatori del Distretto 108Yb Sicilia abilitati dalla sede centrale di Oak Brook, svolgendo attivamente corsi di formazione per i soci del distretto.