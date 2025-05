Intimidazione nel Reggino, sparati 30 colpi di kalashnikov

Grave danneggiamento questa notte ad Anoia Inferiore, nella Piana di Gioia Tauro. Oltre 30 colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro l'abitazione di un geometra nel luogo.

Secondo i rilievi dei carabinieri sarebbero stati usati un kalashnikov ed una pistola calibro 9 che hanno danneggiato le mura esterne dell'abitazione, posta in via Primula, la porta di ingresso ed una finestra.

I colpi sono stati esplosi da ignoti dopo la mezzanotte.

Il proprietario dell'abitazione presa di mira, ha 73 anni e ha lavorato per molti anni alle dipendenze dell'ufficio tecnico al Comune di Anoia.

Sulla sparatoria hanno avviato indagini i Carabinieri della Compagnia di Taurianova che hanno sentito il geometra e anche alcuni suoi familiari. Sulle indagini vige il massimo riserbo.