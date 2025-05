Il Catania vince all'Adriatico (1 -2) ma è il Pescara che va avanti nei play off

Il Catania sbanca l'Adriatico, vincendo per 1 - 2 ma il miracolo di passare il turno non riesce. Ai play off va avanti il Pescara che sarà testa di serie anche al prossimo match. Il pèrimo tempo si movimenta soltanto nel finale. Al 44' rigore per il Pescara, atterrato Cangiano da Raimo. La sala Var controlla le immagini. Arbitro al monitor per valutare la situazione. Decisione annullata, rigore revocato!4 minuti di recupero, ma si va al riposo sullo 0 - 0.

Nella ripresa è il Catania a fare la partita. I rossazzurri passano in vantaggio al 70'.Colpo di testa di Di Gennaro. Check del Var in corso. Rete convalidata. 74' Kraja per l'infortunato Dagasso nel Pescara. Merola colpisce l'esterno della rete, c'è deviazione ed è corner. Spinge forte ora la squadra ospite, che ha bisogno ancora di un gol. 78' rasoterra a fil di palo di Bentivegna. 79' gol Pescara! Tonin buca Dini e chiude probabilmente il discorso qualificazione. Al 93' rete annullata a Montalto, da poco entrato. Check Var in corso. Gioco ancora fermo al 94' per le valutazioni del caso. Il recupero si allunga, inevitabilmente. Gol convalidato, Catania avanti. Si giocherà fino al minuto 100. Il cronometro è il primo alleato del Pescara adesso. Finisce 1 - 2.