Pallanuoto donne, l'Orizzonte Catania vince a Trieste e si avvicina alla finale scudetto

Un passo verso la finale scudetto per l'Ekipe Orizzonte, che si aggiudica il primo round delle semifinali scudetto della serie A1 femminile di pallanuoto.

Le catanesi hanno battuto 11-7 la Pallanuoto Trieste in gara uno, davanti al pubblico amico della piscina di Nesima.

Le rossazzurre sono partite subito avanti, conquistando per 3-2 sia il primo che il secondo tempo. Decisivo è stato però il terzo parziale, vinto 4-0 dalle padrone di casa. Ininfluente il 3-1 a favore delle giuliane nell'ultima frazione di gioco.

Chiara Tabani è stata la top-scorer della formazione etnea con quattro gol, mentre Dafne Bettini è andata a segno tre volte.

Due reti per Gaia Gagliardi, una a testa per Bronte Halligan e Morena Leone. "Non vedevamo l'ora - spiega Dafne Bettini, numero 6 dell'Ekipe Orizzonte - di fare questa partita in casa nostra e davanti ai nostri tifosi. Nel corso del match le nostre avversarie sono cresciute tanto. All'inizio erano in difficoltà, ma nell'ultimo tempo hanno provato a rientrare malgrado fossero sotto di sei gol. Noi però siamo state brave a gestire il vantaggio e a non perdere lucidità fino alla fine. Dovremo andare a Trieste con uno spirito combattivo per conquistare subito la qualificazione alla finale".

"Sappiamo - aggiunge Martina Miceli, coach dell'Ekipe Orizzonte - e quindi pensiamo già al prossimo match. Purtroppo non è stata una partita bella da vedere, perchè troppo spezzettata e con fischi continui. Non è stato facile decifrare il metro arbitrale e troppe simulazioni sono andate a buon fine".

Gara due si giocherà sabato 17 maggio a Trieste. Eventuale gara tre a Catania mercoledì 21 maggio.