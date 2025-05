Modica, scerbatura: le consigliere Frasca e Franzò sollecitano il Comune

"Modica, città incolta: la scerbatura latita e l'incuria prende il sopravvento! Con amarezza bisogna constatare lo stato di attuale degrado ambientale in cui versa la nostra città. A maggio inoltrato, la situazione del verde urbano si presenta fuori controllo, con gravi conseguenze per la salute, l'igiene e la sicurezza pubblica dei cittadini. E si consideri anche il danno d’immagine per una città come Modica, inclusa nel Patrimonio UNESCO, meta di viaggiatori che desiderano ammirare le sue bellezze e la sua Storia, soprattutto in questo periodo dell’anno". Lo affermano le consigliere Elena Frasca e Miriam Franzò - del Gruppo consiliare Siamo Modica" - in una interrogazione urgente presentata il 14 maggio. "Abbiamo voluto porre in evidenza - affermano - un dato di fatto che è sotto gli occhi di tutti, ossia la mancata manutenzione e scerbatura della maggior parte delle aree verdi pubbliche urbane ed extraurbane di Modica, a discapito dei cittadini, dei turisti ed anche degli animali. Alcune delle zone invase dalle erbacce: Corso Umberto I, via Roma, Via Vittorio Veneto comprese le mura che costeggiano la via, Via Risorgimento, compresi gli spazi giochi adiacenti, Via Sacro Cuore, Via Peppino Impastato e zone adiacenti, Via della Costituzione e zone adiacenti, Circonvallazione Ortisiana (nella foto), Via Fosso Tantillo (in particolare l'area giochi per bambini), il piazzale antistante l'ex Tribunale di Modica, Parco San Giuseppe U Timpuni, l’area sgambamento cani confinante con la sede dei Vigili del Fuoco, e la lista potrebbe continuare. Inoltre, considerato l'imminente e fisiologico innalzamento delle temperature, abbiamo anche evidenziato l’importanza di pianificare ed effettuare un servizio di disinfestazione da mosche e zanzare nel territorio comunale, adottando ove possibile la disinfestazione antilarvale, che consente di ridurre l’impatto ambientale rispetto ad un trattamento contro le zanzare adulte".