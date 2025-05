Modica, alla Scuola D'Alcontres seminario formativo "Diventare giovani volontari"

Comprendere il desiderio dei giovani di mettersi a disposizione in modo spontaneo, gratuito e personale per il bene comune e, al contempo, analizzare le cause che ostacolano la loro piena partecipazione al volontariato. È questo l’obiettivo del seminario di studi “Diventare giovani volontari. Il dono di sé per generare valore sociale ed economico”, promosso dalla Scuola per Assistenti Sociali “F. Stagno D’Alcontres” di Modica per il 19 maggio dalle 9.30 alle 13.00.

L’iniziativa rappresenta il momento conclusivo di un percorso triennale di ricerca e azione sociale sul mondo giovanile, che ha coinvolto attivamente studenti, educatori, famiglie e realtà associative dei territori di Modica e Ragusa. In particolare, attraverso la somministrazione di questionari e la realizzazione di laboratori esperienziali dal titolo “Connessioni empatiche”, svolti in alcune scuole del territorio, è stato possibile raccogliere dati significativi sulla propensione dei giovani al volontariato. In parallelo, sono stati realizzati momenti di confronto con adulti di riferimento all’interno di parrocchie e associazioni locali.

Il seminario si aprirà con i saluti istituzionali del direttore della Scuola “F. Stagno D’Alcontres” Gianpiero Saladino, della sindaca di Modica Maria Monisteri e del presidente del CROAS Sicilia, Giuseppe Ciulla. Seguiranno gli interventi del dott. Tonino Solarino con una riflessione dal titolo “Amo, quindi sono: tra dipendenza, autoaffermazione e dono di sé”, delle dott.sse Letizia Frasca e Noemi Solarino che presenteranno il percorso “Le connessioni empatiche per un futuro prosociale” e del dott. Corrado Parisi, docente tutor della scuola, che illustrerà i risultati emersi dai questionari sulla disponibilità giovanile al volontariato.

La seconda parte dei lavori sarà dedicata a una tavola rotonda sul tema “I giovani e il volontariato nelle realtà del territorio”, moderata dalla dott.ssa Carla Belluardo, docente tutor della Scuola. Al confronto parteciperanno il prof. Maurilio Assenza, responsabile della Casa Don Puglisi di Modica, don Carmelo Buccieri, delegato dei Salesiani Cooperatori di Ragusa, il dott. Salvatore Poidomani, presidente dell’AVIS provinciale di Ragusa, il dott. Giovanni Provvidenza, presidente dell’ANFFAS di Modica, e la prof.ssa Marisa Scivoletto, caposcout del gruppo AGESCI Modica 1.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Modica e dell’Ordine regionale degli Assistenti Sociali di Sicilia. È in corso l’accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi professionali per assistenti sociali e l’iniziativa è sostenuta finanziariamente dalla Regione Siciliana.