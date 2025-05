Modica, alla Domus convegno del Lions Club sul tema del "sovraindebitamento"

Il Lions Club di Modica organizza un importante convegno informativo sul tema del sovraindebitamento, in programma venerdì 16 aprile alle ore 17:00 presso la Domus S. Petri. L'evento, aperto ai cittadini e agli imprenditori, ha l’obiettivo di fornire strumenti concreti, messi a disposizione dalla legislazione vigente, per affrontare il futuro con maggiore forza e serenità. L’iniziativa vede l’adesione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa e del movimento “Difesa del cittadino”. Ad aprire i lavori saranno Giovanni Liberatore, presidente del Lions Club di Modica, e Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa. Seguiranno gli interventi di Giuseppe Dugo, medico psichiatra, che approfondirà il tema “Ludopatia e sovraindebitamento”; Salvatore Barracca, referente dell’Organismo di Composizione della Crisi presso l’Ordine dei Commercialisti di Ragusa, che presenterà “Il piano del consumatore”; Claudio Maggioni, Giudice del Tribunale di Ragusa, che illustrerà “La liquidazione giudiziale”.A moderare il convegno sarà Giuseppe Mazza, referente Lions per la circoscrizione Ragusa del service su “emergenza ludopatia, sovraindebitamento, usura e nuove dipendenze”. L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per chi è afflitto da difficoltà economiche e desidera informarsi sulle soluzioni disponibili.